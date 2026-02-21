Governador Tarcísio de Freitas entrega Praça da Cidadania de Embu das Artes com cursos gratuitos em seis áreas

Direto da redação

O governador Tarcísio de Freitas inaugurou neste sábado (21) a Praça da Cidadania de Embu das Artes, na Vila Perequê, na Grande São Paulo. O novo equipamento público foi entregue na semana em que o município completou 67 anos e reúne áreas de esporte, lazer, convivência e uma Escola de Qualificação Profissional com cursos gratuitos.

Coordenada pelo Fundo Social do Estado, a praça ocupa uma área de mais de 18 mil m² e foi planejada para atender diferentes faixas etárias. O espaço conta com quadra poliesportiva, pista de skate, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada, arena multiuso, área de jogos e horta comunitária.

Durante a cerimônia, o governador destacou o foco do projeto na transformação social. “Além do lazer e da convivência, o mais importante são as salas de aula. Aqui as pessoas terão acesso à qualificação e mais oportunidades de geração de renda”, afirmou.

Também participaram da inauguração a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, o deputado estadual Eduardo Nóbrega, a deputada federal Ely Santos, o prefeito de Embu das Artes, Hugo Prado, além de vereadores, secretários e outras autoridades da região.

Cursos gratuitos

A Escola de Qualificação Profissional oferece capacitações em seis áreas:

Moda e arte

Beleza e bem-estar

Gastronomia

Informática

Construção civil

Administração

A unidade tem capacidade para atender até 120 alunos por dia, com salas equipadas para aulas teóricas e práticas. Ao final dos cursos, os participantes recebem certificação gratuita.

A implantação da Praça da Cidadania recebeu investimento superior a R$ 6 milhões, por meio do Fundo Social do Estado em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). A manutenção do espaço ficará sob responsabilidade da Prefeitura de Embu das Artes.



A gestão da Escola de Qualificação Profissional será realizada pela Organização da Sociedade Civil Movimento Paulista, com apoio do Fundo Social.

Sustentabilidade

O projeto inclui soluções sustentáveis, como iluminação em LED, jardins de chuva e sistema de captação e reaproveitamento de água da chuva, reduzindo impactos ambientais e promovendo o uso eficiente de recursos.

Com a nova unidade, Embu das Artes passa a integrar a rede estadual de Praças da Cidadania, que já conta com espaços semelhantes em cidades como Guarulhos, Osasco, Itapevi, Mauá e Santo André