Fim de semana terá mínima de 19°C com tempo instável

Direto da redação

O fim de semana será de tempo instável, com presença de sol entre nuvens e pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de trovoadas, principalmente no sábado.

No sábado (22), o dia começa com sol e muitas nuvens. A partir da tarde, a previsão aponta chuvas mais intensas, que seguem até a noite. As temperaturas variam entre 19°C e 28°C, com 81% de chance de chuva e volume estimado em 15,3 mm. A umidade do ar permanece elevada, podendo chegar a 100%.

Já no domingo (23), o tempo segue instável, porém com menor volume de chuva. O sol aparece entre nuvens, com chuva passageira ao longo do dia e melhora gradual à noite. Os termômetros marcam entre 19°C e 26°C, com 83% de probabilidade de chuva e acumulado de 3,9 mm.