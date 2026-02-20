Atropelamento na Avenida Taboão da Serra deixa um morto e uma mulher com ferimentos graves

Direto da Redação

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na madrugada desta sexta-feira (20) após um atropelamento na Avenida Taboão da Serra, altura do número 3000. Segundo o site Jornal na Net, eles foram atropelados por um motorista, que fugiu sem prestar socorro.

Uma das vítimas (homem) teve a morte constatada ainda na pista pelo Corpo de Bombeiros. A outra, uma mulher de 25 anos, foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital Geral de Pirajussara (HGP).

AUMENTO DAS MORTES

De acordo com dados do Infosiga, do Governo do Estado de São Paulo, em janeiro de 2026 foram registradas 6 mortes em decorrência de acidentes de trânsito.