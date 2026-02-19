Taboão da Serra celebra 67 anos nesta quinta (19) e faz show na Praça Nicola Vivilechio

Por Allan dos Reis, direto da redação

Taboão da Serra completa nesta quinta-feira, dia 19 de fevereiro, 67 anos de sua emancipação político-administrativa. Até 1959, o município fazia parte de Itapecerica da Serra. Chegando perto dos 300 mil habitantes e com o maior número de pessoas por km², ganhando o título de ‘Formigueiro das Américas’.

Colada a maior cidade do país, São Paulo, a cidade de Taboão da Serra ainda passa por transformações importantes. No ano passado, a discussão era sobre a viabilidade da municipalização da Rodovia Régis Bittencourt, hoje Avenida Taboão da Serra, e as constantes promessas da chegada do metrô.

Em 2026, a avenida se tornou uma necessidade e as possibilidades de devolver ao Governo Federal foram descartadas. E a tão esperada e sonhada obra do metrô saiu do papel, com previsão para 2031.

O prefeito Engenheiro Daniel tem como lema transformar “transformar Taboão da Serra na melhor cidade para se viver da nossa região” falou do aniversário de Taboão da Serra.

“O dia 19 de fevereiro é um dia muito importante para todos nós que amamos a nossa cidade. E, neste ano, ainda tem sabor especial, pois temos a certeza da evolução do nosso município e das mudanças realizadas neste primeiro ano de governo. A Taboão de hoje já não é a mesma do ano passado! Investimos em todas as áreas e toda a equipe de governo trabalhou muito e se empenhou para mudarmos a realidade das famílias taboanenses”, postou no Instagram.

FESTA DE ANIVERSÁRIO

Para celebrar os 67 anos, a Prefeitura de Taboão da Serra realiza mais um dia do “Taboão Folia” com shows de Wagner & Walmir, grupo Casa Nossa e da Tuta Guedes. A programação começa a partir das 18h.