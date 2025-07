Cine Inclusão promove nova sessão acessível neste sábado (2) em Embu das Artes

Direto da redação

O projeto Cine Inclusão realiza neste sábado, 2 de agosto, uma nova sessão de cinema voltada para pessoas com deficiência e seus familiares em Embu das Artes. A exibição será às 10h, no Shopping Cidade das Artes, no bairro Chácaras São Marcos.

A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Embu das Artes em parceria com o Grupo Cine e o shopping, oferece recursos de acessibilidade como audiodescrição e tradução em Libras por meio de aplicativo, garantindo uma experiência mais inclusiva e acolhedora para o público.

As vagas são limitadas e é necessário fazer inscrição prévia por meio de formulário online. O filme que será exibido ainda não foi divulgado.

O ambiente será adaptado com iluminação suave e som em volume reduzido para maior conforto, seguindo o modelo de sessões adaptadas já realizadas em outras edições do projeto.

O Cine Inclusão faz parte das ações da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município e tem como objetivo ampliar o acesso à cultura e ao lazer para pessoas com deficiência.

Serviço:

Cine Inclusão

Data: Sábado, 2 de agosto, às 10h

Local: Shopping Cidade das Artes – Rua Augusto de Almeida Batista, 204 – Chácaras São Marcos

Inscrições: Vagas limitadas mediante inscrição prévia