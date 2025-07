Homem é preso em Embu das Artes ao ser flagrado dirigindo carro furtado comprado por R$ 1.200

Direto da redação

Um homem foi preso no último sábado (27) em Embu das Artes, após ser flagrado dirigindo um carro com registro de furto. Durante a abordagem, ele afirmou ter adquirido o veículo pelo valor de R$ 1.200, valor considerado abaixo do mercado.

A prisão aconteceu por volta das 12h50, na Estrada Quinta do Morro, no bairro Santo Antônio, durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar. A equipe recebeu informações sobre o veículo furtado circulando na região e localizou o automóvel no local indicado.

Ao ser questionado, o motorista confirmou ter comprado o carro, mas não soube explicar a origem legítima do veículo. A consulta ao sistema policial revelou que ele já possuía antecedentes criminais por receptação, crime previsto no artigo 180 do Código Penal, que consiste em adquirir, receber ou ocultar bens furtados ou roubados.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Embu das Artes, onde a autoridade registrou o boletim de ocorrência e o manteve à disposição da Justiça.