Acidente entre carreta e ônibus intermunicipal interdita via no Jardim Maria Rosa

Direto da redação

Uma colisão envolvendo uma carreta e um ônibus intermunicipal interditou completamente a Avenida Dr. José Maciel, no Jardim Maria Rosa, em Taboão da Serra, nesta terça-feira (29). O acidente ocorreu na subida da via, no sentido Centro.

De acordo com informações preliminares, a carreta atingiu o ônibus, que acabou sendo prensado contra o muro de um prédio. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Agentes de trânsito foram acionados e permanecem no local. A avenida está totalmente bloqueada para a retirada dos veículos envolvidos e ainda não há previsão de liberação do tráfego. Motoristas devem evitar a região e utilizar rotas alternativas.