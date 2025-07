Mulheres na política: Na Redação Podcast debate participação feminina e destaca propostas da 5ª Conferência Regional

Direto da Redação

O episódio 97 do Na Redação Podcast recebeu duas líderes atuantes na luta pelos direitos das mulheres: Thaís Miana, secretária da Mulher de Taboão da Serra, e Ângela Maluf, presidente da Câmara Técnica das Mulheres do Conisud – consórcio que reúne oito municípios da região Sudoeste da Grande São Paulo.

Transmitido ao vivo nesta segunda-feira (28), o podcast abordou os principais temas discutidos na 5ª Conferência Regional de Políticas Públicas para as Mulheres, evento que reuniu lideranças da região em defesa de avanços e garantias de direitos.

Entre as propostas em destaque, as convidadas defenderam a criação de uma Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência, o funcionamento 24 horas da Delegacia da Mulher (DDM) e do Instituto Médico Legal (IML), além da implementação do contraturno escolar para apoio às mães solo.

Outro ponto forte da conversa foi a defesa da paridade de gênero na política, com a proposta de 50% de cotas para mulheres em espaços de decisão – tema que será levado à conferência nacional.

A entrevista completa, com mais de uma hora de duração, está disponível no vídeo abaixo: