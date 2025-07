Curso gratuito para operadores de trem oferece 80 vagas e prioriza moradores de Taboão da Serra e Embu das Artes

Direto da redação

A concessionária Motiva, que opera as linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda do transporte sobre trilhos de São Paulo, abriu inscrições para um curso gratuito de formação de operadores de trem em parceria com o SENAI-SP. O programa prioriza candidatos das cidades da região metropolitana, com destaque para Taboão da Serra e Embu das Artes.

Ao todo, serão 80 vagas distribuídas em duas turmas de 40 alunos cada. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de agosto, exclusivamente pela plataforma Gupy. Após a formação, os alunos aprovados poderão ser contratados para atuar nas linhas administradas pela Motiva, conforme a disponibilidade de vagas nos seis meses seguintes ao término do curso.

A formação será presencial, com aulas noturnas no SENAI Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, e terá duração de três meses. O conteúdo inclui disciplinas técnicas, normas de segurança, atendimento ao cliente e simulações práticas.

Quem pode participar?

Para se candidatar, é necessário:

Ter ensino médio completo

Idade mínima de 24 anos

Disponibilidade para atuar em regime de turnos, inclusive aos finais de semana

Os contratados terão vínculo CLT e benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição ou alimentação, previdência privada, participação nos lucros, licenças estendidas, auxílio-creche e acesso ao programa Wellhub.