3 Palavrinhas apresenta musical infantil ‘Deus é Tão Bom!’ em Taboão da Serra no dia 30 de agosto

Por Samara Matos, na redação

O grupo infantil cristão 3 Palavrinhas se apresenta em Taboão da Serra no dia 30 de agosto de 2025, às 11h, com o musical “Deus é Tão Bom!”. A apresentação será realizada no Patati Patatá Circo Show, instalado no estacionamento do Shopping Taboão, e é voltada para o público infantil e suas famílias.

Com duração de cerca de 1h10 e classificação livre, o espetáculo traz os personagens Sarah, Davi e Miguel em uma história de despedida e amizade, embalada por músicas como “Rei Davi”, “Estátua de Sal” e “Miriã Dançou”. O show busca entreter e ensinar, com forte apelo emocional e participação do público.

Os ingressos variam de R$ 20 a R$ 150 e podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito. Crianças de até 2 anos e 11 meses, desde que estejam no colo do responsável, não pagam entrada. A compra pode ser feita online pelo link: https://www.sympla.com.br/3-palavrinhas-deus-e-tao-bom__2335782.

Têm direito à meia-entrada: crianças de 3 a 6 anos, estudantes, pessoas com deficiência e um acompanhante, idosos acima de 60 anos, pessoas com autismo e um acompanhante, jovens de baixa renda inscritos no CadÚnico e doadores de sangue com carteirinha válida.

Com mais de 12 bilhões de visualizações no YouTube, o 3 Palavrinhas é um dos maiores projetos de música cristã infantil do país. Criado por Samuel e Ádila Mizrahy, o grupo também produz conteúdos como “Hora de Brincar”, “Historinhas para Dormir”, karaokês e versões acessíveis em Libras.

A apresentação em Taboão da Serra contará com estrutura de acessibilidade, como iluminação reduzida, vídeos no telão antes do início, sons de aviso e apoio para famílias com crianças atípicas. A organização orienta que as crianças não fiquem nos corredores, mas o ambiente será acolhedor e preparado para que o público possa cantar e dançar com conforto.

O circo está localizado na Rodovia Régis Bittencourt, 2643, no estacionamento do Shopping Taboão. A apresentação é única.