Etec de Taboão da Serra tem vagas remanescentes para curso técnico em Informática; inscrições vão até 8 de agosto

Por Samara Matos, na redação

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Taboão da Serra está com inscrições abertas para o preenchimento de vagas remanescentes no curso técnico em Informática, referente ao 1º módulo do 2º semestre de 2025. A formação será presencial, com até 20% da carga horária realizada de forma online.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria Acadêmica da Etec, entre os dias 28 de julho e 8 de agosto de 2025, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. O endereço da unidade é: Rua Teófilo Otoni, 1.093 – Jardim Saint Moritz – Taboão da Serra.

A seleção será feita por meio de prova teórica objetiva, que acontecerá no dia 11 de agosto de 2025, às 19h, na própria Etec. O exame terá questões baseadas nas competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental II, envolvendo conteúdos das áreas de:

Linguagens (Português)

Matemática

Ciências Humanas (Geografia e História)

Ciências da Natureza

O resultado será divulgado no dia 13 de agosto de 2025, no mural da escola e também no site oficial da Etec de Taboão da Serra.

Os interessados devem comparecer à escola portando documento com foto. Para mais informações e acesso aos editais, estão disponíveis os links:

As vagas são voltadas para quem deseja iniciar a formação técnica ainda este ano, com foco no mercado de tecnologia da informação.