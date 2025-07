Com tema “Equidade” Desfile de 7 de Setembro será na Arena Multiuso neste ano

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra confirmou que o tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro será realizado na Arena Multiuso neste ano de 2025. Com o tema “Equidade”, a cerimônia acontece no domingo do feriado da Independência, a partir das 8h, na Estrada Tenente José Maria da Cunha, 521, no Jardim Record. A expectativa é que mais de 15 mil pessoas acompanhem as apresentações, que terão entrada gratuita.

O evento cívico contará com a participação de cerca de 5 mil alunos da Rede Municipal de Ensino, além de educadores, integrantes das Secretarias de Esportes e Cultura, atendidos da Assistência Social — como idosos do Centro de Convivência do Idoso —, Guardas Civis Municipais, artistas e convidados especiais.

Segundo a Prefeitura, a decisão de transferir o desfile da Avenida Fernando Fernandes para a Arena Multiuso foi estratégica. “Neste ano, como o feriado da Independência será no domingo, a realização do desfile na avenida traria impacto ao comércio local e exigiria a transferência da feira livre, gerando prejuízos aos feirantes e custos para o município. Por isso, optamos pela Arena Multiuso, espaço adequado que permitirá realizar o desfile com organização e sem interferir na rotina da cidade”, explicou o prefeito Engenheiro Daniel.

Projetada para grandes eventos, a Arena Multiuso possui arquibancada com capacidade para até 6.500 pessoas sentadas. Recentemente, o espaço recebeu o Arraial da Arena, que teve mais de 150 mil visitantes e nenhuma ocorrência registrada, conforme dados da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Tema: Equidade

O tema escolhido para este ano é “Equidade”, considerado pela gestão municipal como base essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. As escolas municipais irão desenvolver o subtema “Raízes para o futuro: Redução das Desigualdades Sociais” em seus desfiles, promovendo reflexões sobre cidadania, empatia e transformação social.

Transporte gratuito e segurança reforçada

A população poderá utilizar o transporte público municipal gratuitamente para comparecer ao evento, graças ao benefício da Tarifa Zero. A Secretaria de Mobilidade Urbana também informou que a Rua José Mielle, ao lado da Arena, será temporariamente interditada. Agentes de trânsito estarão no entorno para orientar motoristas e garantir a fluidez do tráfego.

Tanto a parte interna quanto externa da Arena Multiuso será monitorada pela Guarda Civil Municipal, garantindo a segurança dos participantes e do público presente.

Serviço:

Desfile Cívico de 7 de Setembro 2025

Tema: Equidade

Data: 7 de setembro (domingo), às 8h

Local: Arena Multiuso – Estrada Tenente José Maria da Cunha, 521, Jardim Record – Taboão da Serra

Entrada gratuita | Tarifa Zero no transporte municipal