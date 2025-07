2ª Bienal do Livro de Taboão da Serra acontece de 21 a 24 de agosto e destaca diversidade e inclusão

Direto da redação

A segunda edição da Bienal do Livro de Taboão da Serra será realizada entre os dias 21 e 24 de agosto de 2025, com entrada gratuita e programação voltada para todas as idades. Para participar, é necessário se inscrever no site: www.bienaldotaboao.com.br.

O evento acontece na Rua Pedro Mari, 80, Parque Assunção. Nos dias 21 a 23, o funcionamento será das 10h às 20h, e no dia 24, das 8h às 14h.

Reconhecida como o maior evento literário da região sudoeste da Grande São Paulo, a Bienal deste ano reúne 280 escritores, editoras e coletivos literários de diferentes partes do país. A proposta é destacar a diversidade, a inclusão e a valorização de autores periféricos, com debates, lançamentos de livros, saraus, oficinas, batalhas de poesia e apresentações culturais.

Entre os destaques estão o jovem escritor Vs Marabá, que lança seu primeiro livro de poesias, e a multiartista Ju Cassou Aruã, vencedora do Prêmio Jabuti 2023. Também participa a escritora Zuleica Tani, tataraneta de Monteiro Lobato, com uma releitura moderna da personagem Emília.

A curadora do evento, Iracy Coutinho, que também lança um livro infantil na Bienal, destaca o compromisso com a acessibilidade, com estrutura adaptada, intérpretes de Libras, materiais em braille e sala multissensorial.

A Bienal também aposta na sustentabilidade, com mobiliário produzido a partir de materiais recicláveis recolhidos pela Prefeitura. A iniciativa é assinada pelo artesão Adriano Barbosa Ribeiro, conhecido como Miquim.

Serviço

2ª Bienal do Livro de Taboão da Serra

Rua Pedro Mari, 80 – Parque Assunção

Referência: Nova sede da Prefeitura de Taboão da Serra – Parque Santos Dumont

De 21 a 23 de agosto: das 10h às 20h

Dia 24 de agosto: das 8h às 14h

Entrada gratuita com inscrição no site: www.bienaldotaboao.com.br

Estacionamento gratuito | 🍴 Praça de alimentação | ♿ Evento acessível