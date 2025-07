Parque Francisco Rizzo recebe Festival do Morango e Cervejas Artesanais de 1 a 3 de agosto

Direto da redação

De 1º a 3 de agosto, o Parque Francisco Rizzo, em Embu das Artes, será palco do Festival do Morango e Cervejas Artesanais. O evento gratuito, com funcionamento das 12h às 22h, reúne gastronomia, cultura e lazer para toda a família.. A entrada é gratuita e o evento é aberto a todas as idades.

A programação oferece uma variedade de pratos preparados com morango, que vão desde as tradicionais tortas, pavês e doces até receitas salgadas e inovadoras que valorizam a fruta típica da região. Para acompanhar, o público poderá degustar uma seleção especial de cervejas artesanais, produzidas por cervejarias locais e da Grande São Paulo.

Além da gastronomia, o festival contará com shows de música ao vivo que prometem animar o público durante os três dias. Um espaço exclusivo para crianças oferece atividades recreativas, garantindo diversão para os pequenos. O evento também é pet friendly, permitindo a participação de animais de estimação.

Organizado pela Secretaria de Turismo de Embu das Artes, o festival visa incentivar a cultura local e promover o turismo gastronômico, valorizando os produtos regionais e atraindo visitantes para a cidade.