Ator mirim Breno Kaneto morador de Taboão estreia no cinema em “O Gênio do Crime” da Paris Filmes

Por Samara Matos, na redação

O jovem ator mirim Breno Kaneto, morador de Taboão da Serra, está fazendo sua estreia no cinema aos 10 anos no longa-metragem “O Gênio do Crime”, uma adaptação do clássico livro infantojuvenil de João Carlos Marinho. A produção é da Boutique Filmes, com coprodução da Globo Filmes e distribuição da Paris Filmes, e tem estreia prevista para 2026.

No filme, Breno interpreta Pituca, um dos integrantes da “Turma do Gordo”, grupo de quatro amigos que embarca em uma aventura para desvendar uma fábrica clandestina de figurinhas da Copa do Mundo na cidade de São Paulo. A trama mistura investigação, amizade e a paixão nacional pelo futebol.

“Estou muito feliz e honrado por essa oportunidade de estrear em um longa com um elenco tão talentoso”, comenta Breno, que desde 2023 acumula experiência em peças teatrais, musicais, novelas e séries.

Além de atuar, Breno é estudante de danças urbanas na Escola de Artes de Taboão da Serra, onde desenvolve seu talento e disciplina artística.

O filme é dirigido por Lipe Binder, com roteiro de Ana Reber, e conta também com a participação de atores renomados como Ailton Graça, Marcos Veras, Douglas Silva e Rafael Losso, além do elenco infantil formado por Francisco Galvão, Bella Alellaf e Samuel Estevam.

As filmagens começaram em junho na cidade de São Paulo e receberam apoio de programas culturais como ProAc, Fundo Setorial e Ancine, garantindo a qualidade e relevância do projeto.

Com talento e dedicação, Breno Kaneto representa Taboão da Serra em uma produção nacional que promete encantar famílias e fãs da literatura infantojuvenil