Prefeitura de Taboão da Serra resolve falha técnica e garante pagamento de servidores ainda na manhã desta quinta (31)

Direto da Redação

Uma falha técnica no sistema de pagamento bancário causou um breve atraso no crédito dos salários dos servidores públicos de Taboão da Serra nesta quinta-feira (31). A situação gerou apreensão entre os funcionários municipais, especialmente após a circulação de mensagens em redes sociais que mencionavam uma suposta invasão hacker — o que foi descartado oficialmente pela Prefeitura.

Segundo nota oficial divulgada pela administração municipal, o erro foi identificado rapidamente pelas equipes técnicas das secretarias da Fazenda e de Gestão de Pessoas, que corrigiram o problema e reenviaram os dados ao banco responsável.

“Houve uma falha técnica no processamento do arquivo bancário responsável pelo crédito dos salários, o que causou um atraso pontual no pagamento. Assim que o problema foi identificado, as equipes técnicas corrigiram o erro e reenviaram os dados ao banco”, diz o comunicado.