Direto da redação

O Di Cherry Circus volta a Taboão da Serra nesta quarta-feira (12) para uma longa temporada, que vai até o dia 18 de dezembro, mesma data da final da Copa do Mundo de Futebol no Qatar. Montado em frente ao Parque das Hortênsias, na estreia serão duas apresentações, às 18h e às 20h. Cada espetáculo tem duração de 80 minutos.

São 500 ingressos gratuitos distribuídos por ordem de chegada. A organização pede a doação de 1kg de alimento não-perecível, que serão encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade e o Banco de Alimentos Municipal.

Entre as atrações do Di Cherry Circus estão os malabaristas, trapezistas, contorcionistas, acrobatas, palhaços, personagens infantis, além, é claro, do Globo da Morte.

APRESENTAÇÕES

As apresentações acontecem segundas, quintas e sextas, às 20h; e sábados, domingos e feriados às 18h e às 20h.

SERVIÇOS:

DI CHERRY CIRCUS

Local: Estacionamento do Parque das Hortênsias (Praça Miguel Ortega, 500)

Horários: Segunda, quinta e sexta-feira – 20h / sábado, domingo e feriados – 18h e 20h