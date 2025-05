Circuito Sesc de Artes 2025 em Taboão da Serra acontece no dia 1º de junho no Parque das Hortênsias

Encerrando as atividades do Sesc Campo Limpo na 17a edição do Circuito Sesc de Artes 2025, a programação chega à cidade de Taboão da Serra, no dia 1º de junho, das 14h às 18h.

Da assessoria de imprensa / Foto: Ze Barreta – Divulgação

Quem for até o Parque das Hortênsias (Praça Miguel Ortega, 500) vai poder conferir diferentes atrações, gratuitas e abertas ao público, oferecidas à população em uma iniciativa do Sesc São Paulo, e proporcionada pela unidade do Sesc Campo Limpo, dialogando com a proximidade do território em que está inserida, em parceria com as prefeituras municipais e sindicatos do comércio de bens, serviços e turismo locais.

Unindo artes visuais e tecnologias, a artista visual Jéssica Groke ministra a oficina Tacatinta Minigráfica – Criação de Bottons. A atividade explora a criação analógica de estampas, desde o desenho com lápis e canetinhas em papel pré-cortado até a manipulação de uma prensa mecânica para a produção artesanal de bottons.

No mundo circense, a Companhia Tetê Purezempla apresenta A Caixinha de Música da Purezempla. Em cena, a palhaça utiliza ukulele, escaleta e saxofone para divertir o público com cenas cômicas. A escolha da música acontece por meio da interação com o público, que gira roletas para definir o instrumento, o estilo e a velocidade da melodia. De São José dos Campos, o Circo Colorê propõe a vivência Traquinagem de Circo e convida o público a experimentar habilidades circenses como malabarismo, mágica e equilibrismo.

A literatura se manifesta na atividade Sankofa e suas Histórias, do Xirê de Quintal, uma contação que se inspira nas tradições orais africanas e promove brincadeiras de países como Gana, Tanzânia e Moçambique, por meio de histórias contadas em roda por pessoas mais velhas.

Na música, a DJ Bbeka mostra um set que explora suas raízes e sonoridades pretas, incluindo black music, R&B, afrobeat, dancehall e funk. A banda Chic in Soul celebra os clássicos dos bailes black das décadas de 1970 e 1980 em seu show temático Na Pista, na Vida. O repertório inclui músicas de artistas como Tim Maia, Cláudio Zoli, Jorge Ben Jor, Wilson Simonal e Os Originais do Samba, além de canções internacionais.

O teatro marca presença com Catimba – A Reviravolta, da Cia. 2 Mililitros. A peça narra a crise do Grêmio Recreativo de Pirapora da Vila Pauliceia após a lesão de seu craque. A decisão sobre o futuro do time, entre um jogador inexperiente ou uma garota bem talentosa, fica a cargo da torcida, que define o final da história.