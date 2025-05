Câmara Municipal aprova criação do Canil da GCM em homenagem a Felipe Gonçalves Roque

Direto da CMTS

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade na terça-feira, dia 20, o projeto de lei que autoriza a criação do Canil da GCM “Felipe Gonçalves Roque”, iniciativa do vereador Celso Gallo. O canil terá como objetivo auxiliar nas operações de patrulhamento, buscas, salvamento e segurança pública, por meio do uso de cães adestrados. O projeto aprovado também revoga a lei municipal nº 2.542/2025, que criava o canil, passando a valer a nova proposta.

A homenagem ao ex-GCM Felipe Gonçalves Roque, que faleceu no início deste ano, é considerada justa por seus colegas e pela comunidade. Felipe era reconhecido por seu comprometimento com a causa animal, tendo participado de diversas ações e operações contra maus-tratos a animais em Taboão da Serra durante sua atuação na Guarda Civil Municipal.

“O Canil é um avanço importante para a segurança pública da nossa cidade, mas também é uma forma de reconhecer o legado do GCM Felipe Gonçalves Roque, que dedicou sua vida ao serviço público e à proteção dos animais. Dar o nome dele ao canil é uma homenagem justa e simbólica, porque Felipe sempre esteve à frente das ações contra maus-tratos e defendia com paixão a causa animal em Taboão da Serra”, afirmou o vereador Celso Gallo, autor do projeto.

De acordo com o texto do projeto aprovado, o canil será diretamente subordinado ao Comando da GCM e poderá contar, inicialmente, com até seis cães, número que poderá ser ampliado com parecer favorável de uma comissão.

Segundo o projeto, os cães poderão ser empregados em ações como:

– Patrulhamento em vias públicas, praças, feiras e eventos;

– Operações de busca, salvamento e apoio à Defesa Civil;

– Atividades educativas e demonstrações recreativas;

– Participação em formaturas e desfiles cívico-militares.

O projeto prevê ainda que as instalações e o efetivo do canil serão supervisionados por uma Comissão Examinadora, composta por membros do comando da Polícia GCM, um adestrador e um representante da Secretaria responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses.

A proposta também estabelece que as ações clínicas e cirúrgicas com os animais serão realizadas por serviço veterinário contratado pela prefeitura, com apoio preventivo de um médico-veterinário vinculado ao município, que fará visitas técnicas periódicas.

Para atuar no canil, os policiais designados deverão possuir curso de adestrador e condutor de cães, reconhecido por órgão oficial ou realizado pela própria corporação municipal.