Chuva marca início do fim de semana em Taboão, mas sol volta no domingo

Direto da redação

A previsão do tempo para Taboão da Serra indica variação entre céu nublado, sol e pancadas de chuva entre sexta-feira (23) e sábado (24). No domingo (25), o tempo deve firmar, com sol e temperaturas mais elevadas.

Nesta sexta-feira (23), o dia começou com céu nublado e garoa pela manhã. À tarde, o sol apareceu entre nuvens, mas com pancadas de chuva. À noite, o tempo volta a ficar fechado. A temperatura varia entre 17°C e 22°C, com 88% de chance de chuva e previsão de 8,4 mm de precipitação.

No sábado (24), o sol aparece entre muitas nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo segue nublado, mas sem previsão de chuva. A mínima será de 16°C e a máxima de 23°C, com 60% de probabilidade de chuva e volume estimado de 1,7 mm.

Já o domingo (25) será de tempo firme. A previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e céu limpo à noite. Não há expectativa de chuva. A temperatura sobe, com mínima de 15°C e máxima de 26°C.