Virada Cultura 2025: Pertinho de Taboão terá shows gratuitos do Sepultura, Falamansa, Luísa Sonza, Michel Teló e outras atrações

Por Geovanna Matos, na redação



Nos dias 24 e 25 de maio, São Paulo recebe a Virada Cultural 2025. Com o tema “20 anos em 24 horas”, a maratona de shows e apresentações celebra duas décadas de existência com uma programação especial distribuída em 21 palcos espalhados por todas as regiões da cidade. A edição deste ano terá atrações gratuitas que vão da música ao teatro, passando por intervenções urbanas, dança, circo, literatura e cultura popular



Próximo a Taboão da Serra, serão instalados dois palcos que integram a programação da Virada Cultural 2025: o palco Butantã, montado na Av. Eliseu de Almeida, próximo à estação Vila Sônia do Metrô, e o palco Campo Limpo, na Praça do Campo Limpo, ambos com atrações que valorizam a diversidade musical e cultural da periferia paulistana.

Com fácil acesso para moradores de Taboão, os palcos funcionam como opção estratégica para quem deseja aproveitar a Virada Cultural sem precisar se deslocar até o centro da cidade. Nesses espaços, o público poderá assistir a shows de grandes nomes da música nacional, como Michel Teló, Luísa Sonza, Turma do Pagode e Sepultura, além de outras atrações que reforçam a diversidade e o alcance popular do evento.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, a expectativa é de que mais de três milhões de pessoas participem do evento. Para garantir a segurança do público, a Prefeitura promete reforço no policiamento, além de serviços de limpeza urbana, transporte público em funcionamento 24 horas e ambulâncias de prontidão nas principais áreas de concentração.

Confira a programação da Virada Cultural:

Palco Butantã – Av. Eliseu de Almeida

24/05

17h Jota.pê

19h Banda Uó Part. Gaby Amarantos

21h Duda Beat

25/05

10h30 Queen Live Kids

11h30 Névula

13h Fresno

15h Dead Fish

17h Sepultura

Palco Campo Limpo – Praça do Campo Limpo

24/05

16h30 – Raquel dos Teclados

19h – Michel Teló

21h30 – Bicho de Pé

Intervalos de Dj Afro Tati

25 de maio