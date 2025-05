GCM de Taboão prende no Sítio das Madres suspeito de roubar moto e Rolex

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra prendeu nesta terça-feira (20) dois suspeitos de envolvimento em roubos na cidade. Um deles foi flagrado circulando com uma moto roubada, modelo Honda CG 150 Titan EX, no bairro Sítio das Madres. O veículo estava com a placa adulterada.

A identificação do suspeito foi feita pela Central de Monitoramento da GCM, que acionou rapidamente uma equipe de patrulhamento. Os guardas localizaram os dois homens e impediram a fuga. Um deles confessou o roubo da moto e revelou ter descartado um revólver calibre 32 em uma área de mata — a arma seria usada para cometer outros crimes.

Segundo o secretário de Segurança, Luís Peniche, o indivíduo já havia sido preso anteriormente após roubar um relógio Rolex, mas foi solto por falta de localização da vítima. “Infelizmente, ele voltou a cometer delitos. Agora conseguimos colocá-lo atrás das grades”, afirmou.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. O suspeito foi autuado em flagrante por receptação, condução de veículo adulterado e desobediência.

“Nossa corporação segue empenhada em combater a criminalidade e proteger a população de Taboão da Serra”, declarou Peniche.