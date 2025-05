Prefeitura de Embu das Artes abre 11 vagas para médicos; inscrições vão até 27 de maio

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes abriu processo seletivo para contratar 11 médicos em diferentes especialidades. As inscrições devem ser feitas entre os dias 21 e 27 de maio, no site do Instituto Inepam. A taxa é de R$ 75,92.

As vagas são para médico anestesista (5), ginecologista-obstetra (5) e fisiatra (1), além de cadastro reserva para médico ortopedista. A carga horária mínima é de 20 horas semanais.

Podem participar candidatos com nível superior completo, registro profissional e especialização na área. A seleção será feita por análise de títulos e experiência profissional.O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

