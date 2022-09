Ciro Gomes reafirma compromisso com o enfrentamento da miséria em visita a Taboão da Serra

Da assessoria do PDT

Enfrentar a miséria, a fome, com geração de emprego e renda são as bases do programa de governo de Ciro Gomes (PDT), que foram reafirmadas em encontro com a militância e a população de Taboão da Serra, na manhã desta terça-feira, 27, durante visita a terra da candidata a vice-governadora, Gleides Sodré.

Ciro visitou o comitê majoritário do PDT, encravado numa comunidade no Jardim Record, altamente populosa que exemplifica as contradições, necessidades e carências da população brasileira. “Quando amanheceu o dia hoje 33 milhões de brasileiros amanheceram sem ter o que comer. Isso em um país que é o segundo maior produtor de comida no mundo”, salientou.

A solução para melhorar as condições de vida da população que vive nas periferias brasileiras está no fortalecimento da indústria nacional, geração de oportunidades de trabalho e num projeto de desenvolvimento de longo prazo, que tem a Educação como Norte.

“Ciro foi recebido com muita alegria pela nossa militância e comunidade, que reconhece nele propostas que vão ao encontro das necessidades de agora e do futuro que queremos construir”, avalia Gleides Sodré, candidata a vice-governadora na chapa com Elvis Cézar.

Cercado de candidatos que compõem a chapa do partido na região, Ciro agradeceu o apoio e se colocou à disposição da cidade, onde espera ser bem votado no próximo domingo, 2.