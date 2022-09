Novo Assaí Atacadista em Taboão da Serra é inaugurado e traz novos serviços

Por Allan dos Reis, na redação*

O 3º Assaí Atacadista em Taboão da Serra foi inaugurado na manhã desta terça-feira (27) no Largo do Taboão. A loja traz novos serviços como Açougue com a linha 1953 (selo de alta qualidade da Friboi), Cantinho do Churrasco e Empório de Frios.

O novo Assaí funciona onde ficava o Extra Taboão, na divisa com São Paulo. São mais de 7,7 mil m² de área da loja, pé direito alta, corredores largos e espaçosos, iluminação e climatização sustentáveis, além de um amplo estacionamento com 560 vagas.

Para agilizar o atendimento, o Assaí Taboão tem 42 caixas de pagamento, incluindo aqueles para compras rápidas de até 15 volumes.

QUASE 10 MIL PRODUTOS

A nova loja tem quase 9 mil produtos, com incremento de queijos, vinhos, azeites. Também estão contemplados as categorias de alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, bazar, linha automotiva, linha pet e eletroportáteis, além de embalagens e descartáveis.

O preços do Assaí são, em média, de 10% a 15% mais baratos do que no varejo tradicional.

MAIS EMPREGOS

A 3ª loja do Assaí Atacadista gerou mais de 500 empregos diretos e indiretos. Entre os contratados estão antigos funcionários que trabalhavam no Extra Hipermercados.

SERVIÇO:

Assaí Atacadista – Largo do Taboão

Endereço: Rua João Batista de Oliveira, 47 – no Largo do Taboão (Taboão da Serra / SP)

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 7h às 22h / Domingos e feriados, das 7h às 18h.

Pagamento: Cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, Auxílio Brasil, Pix, vale-alimentação, além das carteiras digitais PicPay, PagBank e Mercado Pago. O Assaí também conta com o Passaí, a sua bandeira própria de cartão de crédito que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se comprar somente uma única unidade de qualquer item

* Fotos Divulgação / Assessoria Assaí Atacadista