Clínica Figueiredo & Lima capacita servidores de Taboão da Serra sobre autismo

Por Allan dos Reis, no Parque Pinheiros

Servidores da área assistência social de Taboão da Serra passaram por capacitação nesta quinta-feira (20). O foco do treinamento oferecido por profissionais da Clínica Figueiredo & Lima foi o autismo. Da detecção a como lidar nos diversos níveis.

Para o secretário de assistência social Wagner Eckstein, a capacitação dará qualidade no atendimento das famílias das crianças com Transtorno do Espectro Autista.

“Preparar o técnico, o orientador e fazer com que esse se atualize e tenha mais capacidade para receber essas pessoas e poder e ajudar essas famílias. Estamos aproveitando esse encontro para que a clínica possa compartilhar esse conhecimento com nossos profissionais”, diz Eckstein.

Idealizadora da clínica, Shirley Figueiredo fala sobre treinar profissionais de forma voluntária para que pacientes sejam bem atendidos.

“É uma parceria muito importante e nos deixa lisonjeados poder vir aqui e dividir nosso conhecimento em torno do TEA. É uma temática muito importante e os profissionais que estão na ponta do atendimento, na proteção básica e na proteção especial, precisam estarem atentos a essa demanda. A Clínica Figueiredo & Lima tem um papel social dentro de Taboão da Serra e esse treinamento faz parte do nosso objetivo”, garante Shirlei.

Gestora do SUAS (Serviço Único de Assistência Social), Cristina Ciampone elogiou a “equipe pela disposição em compartilhar conhecimento tão importante que implica, além de ampliar conhecimentos técnicos, exercer o melhor atendimento ao munícipe que necessite desta especialidade”, diz.

PROFISSIONAIS DA CLÍNICA ELOGIAM INTERAÇÃO COM SERVIDORES

“É um grande passo para a assistência social e os equipamentos públicos de Taboão da Serra estarem dispostos a receber conhecimento sobre o TEA. Ter um momento em que se possa reunir equipes e trocar conhecimentos, é de suma importância”, afirma Nayanne Medeiros.

“Foi muito importante falar sobre o nosso trabalho e falar sobre autismo, podendo contribuir com as pessoas que estão na ponta e recebem às famílias”, afirma a psicopedagoga Osaneide Soares.

A fonoaudióloga Renata Araújo comenta. “A disponibilidade das pessoas que estiveram aqui e fizeram perguntas nos enriquece muito. Eles aprendem e espalham conhecimento”.