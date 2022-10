Vestibulinho Etec está com inscrições abertas até o dia 18 de novembro

Direto da redação

As inscrições para o Vestibulinho do segundo semestre das Etec começam nesta quinta-feira (20) e vão até as 15 horas do dia 18 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 33. A lista de nomes que obtiveram o desconto de 50% do valor da taxa de inscrição ficará disponível no dia 31 de outubro, às 15 horas e pode ser acompanhada pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.

Ao todo, o Vestibulinho Etec oferece em Taboão e Embu mais de 300 vagas. Alguns cursos técnicos exigem uma idade mínima de 18 anos para pode se candidatar, como os Cursos de Técnico em Enfermagem, Curso Técnico em Cuidados de Idosos e o Curso de Técnico em Serviços de Restaurante e Bar. É preciso que o jovem complete a maioridade até o dia 31 de janeiro de 2023. A lista com todos os cursos e unidades disponíveis podem ser conferidas através do link.

A divulgação com os locais da prova será liberada no dia 15 de dezembro, a partir das 15 horas. A prova vai acontecer no dia 18 de dezembro, com início às 8 horas da manhã e terá uma duração de 3 horas. No dia 28 de dezembro será aplicada a prova de aptidão para os cursos de Canto, Dança, Teatro e Regência.

Como se inscrever para o processo seletivo

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição no site e imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa de R$ 33. O valor precisa ser pago até o dia 18 de novembro. O pagamento será apenas aceito em dinheiro, na agência bancária de sua preferência ou pela ferramenta gegnet, que permite pagamento em cartão de crédito, que está disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br.

Estudantes que pediram o desconto de 50%, a lista ficará disponível no dia 31 de outubro.

Em caso de estudantes menores de 16 anos, será necessário incluir o CPF do responsável legal. Caso já possua mais de 17 anos, o jovem terá que usar o próprio CPF, caso não tenha um número de CPF, o candidato deverá consultar o site receita.fazenda.gov.br para mais informações.

O manual do candidato está disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br. As inscrições serão aceitas a partir do dia 20 de outubro até as 15 horas do dia 18 de novembro.

VAGAS

Etec de Taboão da Serra Praça Miguel Ortega, 135 – Parque Assunção

CEP 06754-160 – Taboão da Serra/SP

Telefone: (11) 4701-1856

E-mail: e293.secretaria@etec.sp.gov.br

E-mail e293acad@cps.sp.gov.br

E-mail e293dir@cps.sp.gov.br

Site: www.etects.com.br