Cobasi realiza neste domingo (14) evento de adoção de cães e gatos na unidade Campo Limpo

Por Samara Matos, na redação

Neste domingo (14) a Cobasi Campo Limpo em parceria com o Instituto Bem Animal Raio de Luz irá realiza um evento de adoção de cães e gatos na loja localizada na Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 119, das 11h às 16h. O evento acontecerá todo segundo domingo de cada mês.

Este projeto faz parte das ações de incentivo a adoção da Cobasi que realiza eventos em parceria com instituições de proteção animal em diferentes cidades do Brasil. Atualmente é realizado eventos em parceria com 53 ONGs, em 54 lojas.

Para adotar um dos animais é necessário ser maior de 18 anos, portar o documento de identidade, passar na entrevista da ONG, ler e assinar o termo de adoção. Todos os animais disponíveis a serem doados estão castrados e vacinados.

Para segurança de voluntários, clientes e funcionários, todos os representantes da ONG estarão com máscara orientando os possíveis adotantes sobre o distanciamento, além de disponibilizar álcool em gel.