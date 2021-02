Polícia Civil prende em Taboão autor de tentativa de roubo no Jardins

Direto da redação*

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (9) um morador do Jardim Scandia, em Taboão da Serra, acusado de tentativa de roubo no bairro Jardim Paulistano, em São Paulo, no início do ano.

Segundo a Polícia, o acusado tentou roubar o relógio de luxo de um empresário na esquina das ruas Estados Unidos e Argentina. A vítima reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso, que acabou fugindo, sem levar nada.

A partir de um trabalho minucioso, apoiado em análises de imagens de circuito de segurança e outras técnicas de investigação, os policiais do 78º DP conseguiram identificar o autor, que teve a prisão temporária decretada pelo Poder Judiciário.

A polícia também acusa a mãe, o irmão e o indiciado de comunicarem o furto da motocicleta utilizada na tentativa de roubo e vão responder por falsa comunicação de crime. Capacete, celular, motocicleta, arma de fogo e bag usados pelo acusado foram apreendidos.

*com informações da Polícia Civil de São Paulo