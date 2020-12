Com bandeira vermelha em dezembro, conta de luz fica mais cara

Por Samara Matos, na redação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária de dezembro será vermelha patamar 2, o que significa uma cobrança extra de R$ 6,24 a cada 100 quilowatts-hora consumidos. Assim, os consumidores abastecidos pela Aneel, como Taboão da Serra, vão começar a sentir no bolso.

O sistema de bandeiras tarifárias estava suspenso desde maio, por causa da pandemia do coronavírus. Desde lá a bandeira verde estava acionada, sem nenhuma adição de taxas aos consumidores. A previsão era manter essa política até o dia 31 de dezembro, mas a Aneel decidiu rever a posição em uma reunião nesta segunda (30).

Segundo a agência, o motivo do retorno das bandeiras é o crescimento do consumo de energia elétrica e a queda no nível de armazenamento nos reservatórios das hidrelétricas pelo país.

ENTENDA AS BANDEIRAS TARIFÁRIAS

A verde indica condições favoráveis de geração de energia, portanto, ela não tem cobrança adicional. A amarela ocorre quando há condições menos favoráveis com a cobrança de R$ 1,34 por 100 kWh. Já a vermelha tem taxa adicional em dois patamares. No primeiro o adicional é de R$ 4,16. No segundo a taxa é de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.