Vacinação em SP contra covid-19 começa no dia 25 do mês que vem, afirma Doria

Por Samara Matos, na redação

Nesta segunda-feira (7), o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que o plano de vacinação com a CoronaVac começa no dia 25 de janeiro de 2021. A vacina , desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, será aplicada de forma gratuita. O primeiro grupo a receber a vacina contra o coronavírus engloba profissionais de saúde, indígenas e quilombolas de todo o estado.

A vacina ainda está na terceira fase de teste, em que a eficácia precisa ser comprovada antes de ser liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo o anúncio, a vacinação será dividida em cinco etapas.

“Não estamos virando as costas para o plano nacional de imunização [que deve começar em março], mas precisamos ser mais ágeis”, afirmou. Essa primeira fase vai do dia 25 de janeiro, até o dia 28 de março. De acordo com o governo, 9 milhões de pessoas serão vacinadas nessa primeira fase.

Datas previstas da vacinação em SP, caso CoronaVac seja aprovada pela Anvisa:

Público-alvo Primeira dose Segunda dose Trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas 25 de janeiro 15 de fevereiro 75 anos ou mais 08 de fevereiro 1° de março 70 a 74 anos 15 de fevereiro 08 de março 65 a 69 anos 22 de fevereiro 15 de março 60 a 64 anos 1° de março 22 de março

Fonte: Governo de SP