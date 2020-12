Perseguição da GCM termina com duplo acidente em Taboão da Serra

Direto da redação

Circula nas redes sociais um vídeo do momento do duplo acidente ocorrido na tarde deste domingo (6) no Jardim Clementino em Taboão da Serra. Nas imagens é possível perceber uma perseguição da GCM a um motoqueiro.

Durante a perseguição, o motoqueiro perde o controle e bate em um carro estacionado na rua. Segundo depois, o GCM também perde o controle da moto e colide na lateral de um veículo que circulava em sentido contrário. Mesmo assim, ele levanta e consegue capturar o acusado.