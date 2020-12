Mais um reajuste! Preço do gás de cozinha tem aumento de 5% em dezembro

Por Samara Matos, na redação



A Petrobras informou que vai aumentar em 5% o preço médio do GLP, também conhecido como gás de cozinha. Os reajustes são aplicados às distribuidoras. Com isso, o preço médio da Petrobras às revendedoras será equivalente a R$ 33,89 por botijão de 13 kg. O último reajuste ocorreu em 4 de novembro e também foi de 5%.

A alta no acumulado de 2020 foi de 21,9%. Conforme pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o preço médio do botijão ao consumidor, na semana de 22 a 28 de novembro, estava em R$ 73,22. Os preços, no entanto, são livres, e variam nos postos de venda aos consumidores.