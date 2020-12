Com gol na prorrogação, Taboão Magnus vence o Female por 4 a 3 e está na final da Copa do Brasil

Direto da redação

As meninas do Taboão Magnus venceram por 4 a 3 a equipe do Female na tarde desta quinta-feira (10) no ginásio Zé do Feijão em Taboão da Serra e vão disputar a final da Copa do Brasil contra APCEF/ADEF (DF).

Após empate de um a um, na noite de terça, as duas equipes fizeram um jogo cheio de gols e com muitas viradas. Taboão abriu dois a zero no placar, mas sofreu a virada. O gol do empate em 3 a 3 foi marcado pela Su Reis, no momento em que jogava como goleiro linha.

A partida só foi decidida no segundo tempo da prorrogação com um contra-ataque da Luana, que cruzou para Natalinha afundar a rede e fazer o gol da vitória.

“É um jogo lindo de se ver. Decidido nos mínimos detalhes. É isso que o torcedor gosta. Estou muito feliz com a classificação. A gente teve um ano desafiador. Não foi fácil chegar até aqui. A gente venceu a pandemia e não deixamos de treinar um dia sequer. E estamos na final da Copa do Brasil”, diz a técnica Cris Souza, em entrevista à TV Atual.

A Confederação Brasileira de Futsal ainda não divulgou as datas e os locais que serão disputadas as finais. A equipe taboanense busca o bicampeonato.