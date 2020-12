Em vídeo, vereadora eleita Luzia Aprígio descarta assumir Secretaria e disputar eleição em 2022

Por Allan dos Reis, na redação

Em vídeo divulgado nas redes sociais na noite desta quarta-feira (9), a vereadora eleita e primeira-dama de Taboão da Serra, Luzia Aprígio (Pode) promete cumprir seu mandato na Câmara , abrindo mão de assumir uma Secretaria a partir de 2021, como noticiou o Taboão em Foco.

A possibilidade de assumir uma Secretaria, aliás, também cogitada por ela, durante entrevista coletiva na semana passada. “Eu ainda não me decidi. Estou conversando para ver onde me encaixo. Se for melhor na Prefeitura, se eu for ajudar mais na Prefeitura, eu fico na Prefeitura. Agora, se chegar a uma conclusão que eu sou mais útil na Câmara, com certeza vou para lá. O meu intuito é ajudar e trabalhar. O lugar é o de menos”.

No vídeo, ela diz. “Quero dizer que vou assumir meu cargo de vereadora [no dia 1º de janeiro de 2021] e estar como vereadora, junto com os outros 12 vereadores. Vou ajudar no que for possível e estiver ao nosso alcance”, afirma Luzia.

O Taboão em Foco apurou que após a reportagem, vereadores eleitos na oposição fizeram questão de divulgar um trecho do regimento interno da Câmara, que trata dos pedidos de licença. Para assumir uma Secretaria, ela teria que ter a aprovação do plenário, que avisou: “votaremos contra”. O beneficiado com a decisão seria o Binho da Saúde, candidato do Podemos que teve 1.617 votos, e pendurou faixas pela cidade agradecendo “os votos de confiança”.

No novo vídeo, Luzia também descarta participar das eleições de 2022 como candidata a deputada estadual. “O Aprígio fez um acordo com uma pessoa [Dr. Eduardo Nóbrega] para gente ajudar ele. Então, o que o Aprígio falou, a gente vai cumprir. Vamos ajudar”, garante.