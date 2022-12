Com impasse, eleição do novo presidente da Câmara de Taboão é adiada por uma semana

Por Allan dos Reis, na redação

A eleição do novo presidente da Câmara de Taboão da Serra prevista para acontecer nesta terça-feira (6) foi adiada por uma semana devido a um impasse que opõe governo e um grupo de vereadores. Os principais cotados são André Egydio (Podemos) e Joice Silva (PTB).

O eleito vai cumprir mandato de dois anos, 2023 e 2024, e terá papel fundamental na disputa eleitoral. Aprígio tem preferências por Joice e deixou claro a todos em reunião. Porém, parte da Câmara já teria se comprometido a votar no Egydio e estão resistentes a mudar o voto.

Com o adiamento, as partes tentam chegar a um acordo. O secretário de governo Mário de Freitas se reuniu com os vereadores na Câmara pela manhã. Agora, reuniões entre secretários, governo e vereadores tentam fechar o impasse.