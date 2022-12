Ex-prefeito Fernando Fernandes fala da suas contas rejeitadas pela Câmara

Direto da redação

O ex-prefeito Fernando Fernandes (PSDB) se posicionou nesta terça-feira (6) sobre a rejeição de suas contas pela Câmara Municipal na semana passada. Por unanimidade, os vereadores reprovaram a gestão de 2016 do ex-mandatário a frente da Prefeitura de Taboão da Serra.

“Todas as minhas contas, oito anos no total, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estad, que é o único órgão com capacidade técnica para aprovar ou rejeitar contas”, diz Fernandes.

Para o ex-prefeito, a votação dos vereadores se deu meramente por questões políticas. Um parecer da Comissão de Finanças da Câmara pediu a rejeição.

“Em Taboão da Serra minhas contas foram reprovadas pelos vereadores em avaliação política”, completou, divulgando trecho da fala da vereadora e primeira-dama Luzia.

Ele encerrou o vídeo criticando o prefeito Aprígio e afirma que a votação foi pensando nas eleições de 2024.