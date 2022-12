Nova edição do Rua Viva trará cultura, empreendedorismo e lazer para Taboão neste sábado (10)

Direto da redação

O Jardim Mituzi receberá mais uma edição do Rua Viva no próximo sábado, 10/12, e contará com programações da Secretaria de Cultura e Turismo (SEC), Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) e Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL) da Prefeitura de Taboão da Serra.

Todos os sábados a rua da feira de domingo no Pirajuçara (trecho sentido bairro entre o Campo do Jardim Mituzi e a Rua da Prata) fecha para a passagem de carros e fica livre para a circulação de pessoas, pets, bicicletas, patins e skates.

A programação de sábado promovida pela Secretaria de Cultura será: abertura com apresentação de DJ às 14h; Midian Almeida às 15h; apresentação de MC VNS às 15h30; M-Sarios do Rei às 16h; Substância 4 às 16h30; Negro Root’s às 17h; Davi W às 17h30; Jamili de Paula às 18h; Realidade Urbana às 18h30; Helena Ramos às 19h; e Crônicas Mendes às 19h30. No início das apresentações serão feitos grafites em tela.

Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, em apoio aos empreendedores do município, levará barracas de artesanato, alimentos e bebidas para este dia de lazer. E a Secretaria de Esportes e Lazer promoverá atividades esportivas como futebol de rua, futevôlei, embaixadinhas e estafetas.

“O Rua Viva traz opções gratuitas de lazer para nossa cidade todos os finais de semana, e este sábado não poderia ser diferente. Os munícipes terão a oportunidade de aproveitar shows gratuitos, participar de atividades esportivas e apoiar os empreendedores nas barracas de artesanato e alimentação. Venha desfrutar de mais um sábado agradável com sua família, amigos e pets”, disse o prefeito Aprígio.

Serviço

Rua Viva – Jardim Mituzi

Quando: Todo sábado, a partir das 14h

Onde: Rua da feira de domingo do Pirajuçara (trecho sentido bairro entre o Campo do Jardim Mituzi e a Rua da Prata)