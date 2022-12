PGR vai investigar se Lula cometeu crime contra honra de Bolsonaro em comício em Taboão da Serra

Direto da redação

Em 10 de outubro, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva realizou comício em Taboão da Serra e durante seu discurso, chamou o presidente Bolsonaro de genocida, ao comentar a morte de um militante do PT por um bolsonarista em festa de aniversário.

Alegando que Lula cometeu “crime contra a honra”, Bolsonaro protocolou notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF). Na última quarta (7), o ministro Kássio Nunes Marques pediu parecer a Procuradoria Geral da República (PGR) com base nos documentos apresentados.

A presidente do PT Gleisi Hoffmann também é alvo do mesmo pedido. O documento alega “falas ofensivas à honra do representante e imputação de fatos definidos como crime”, diz o documento.