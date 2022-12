Templo Guaracy do Brasil realiza a tradicional festa em homenagem à Santa Sarah Kali

Direto da redação

Nos próximos dias 10 e 11 de dezembro, o Templo Guaracy do Brasil realizará a tradicional Festa Beneficente em Homenagem à Santa Sarah Kali no Espaço Cultural Mataganza para retomar os festejos organizados pela comunidade.

Quem mora em Embu das Artes e região provavelmente já acompanhou e se emocionou com os romeiros que caminhavam pela Estrada do Caputera levando a Santa protetora dos ciganos. Este ano, serão 7 peregrinos que farão

a caminhada de Santa Sara até à Mataganza, num misto de emoção e agradecimento.

A Festa em Homenagem a Santa Sara é um convite para celebrar diferentes culturas, interagir com a natureza, conhecer mais sobre o Povo do Oriente, saborear delícias típicas, cantar, dançar e se expressar livremente.

A programação contará com exposição de obras de arte, roupas, artesanatos, bijuterias, acessório, shows e místicos. Para as crianças, um espaço exclusivo com contação de histórias e brincadeiras.

A Festa Beneficente em Homenagem à Santa Sarah Kali realizada pelo Templo Guaracy é inteiramente comprometidas com o respeito aos valores sagrados dos diferentes clãs que constituem a grande nação cigana. Esse compromisso

fundamenta-se nos Princípios que nos identificam perante a liberdade de um Povo e suas Tradições. Todos os valores arrecadados na festa são revertidos para as obras sociais do Templo Guaracy.

Santa Sarah Kali

Diz à história que no ano 18 D.C, fugindo da perseguição aos cristãos, Maria

Madalena, Marta, Maria Jacobé, Nossa Senhora e Sara, mulher de Abraão, são

lançadas ao mar num navio sem velas ou remos. Um apelo à ajuda divina

conduz a nave pelo Mediterrâneo e a tripulação chega a salvo ao sul da

França, aportando na região de Camargue.

Em agradecimento, Santa Sara que se tornaria padroeira dos ciganos, promete

usar sempre um lenço na cabeça – tradição adotada pelas mulheres ciganas.

Lenda, mito ou fantasia, o fato é que a atual Les Saintes-Maries-de-la-Mer,

onde foi construída a catedral de mesmo nome, atrai forte peregrinação, em

especial de ciganos, nos dias 24 e 25 de maio. Todo dia 22 de outubro, uma

procissão percorre a cidade em direção ao mar, acompanhada por cavaleiros

(a criação de cavalos é uma tradição na Camargue).

Sara la Noire, ou Sara la Kali para os ciganos, é invocada para proteção e em

especial pelas mulheres que desejam engravidar.

Templo Guaracy do Brasil

O Templo Guaracy do Brasil (TGB) é uma instituição Espiritualista, Monoteísta,

Apolítica, sem fins comerciais, isenta de preconceitos, legalmente constituída

em 02 de agosto de 1973. O objetivo e compromisso fundamental do TGB é a

preservação e o desenvolvimento pleno da Vida.

SERVIÇO:

XXVIII FESTA EM HOMENAGEM A SANTA SARA KALI

Data: 10 e 11 de dezembro de 2022

Horário: das 10h às 20h

Local: Espaço Cultural Mataganza (Estrada do Caputera, 895 – Embu das

Artes)

Convites: R$12,00 para os dois dias de Festa – link no site da Festa

Estacionamento cobrado à parte no local

Crianças até 12 anos acompanhadas dos responsáveis, entrada franca

Mais informações: www.festacigana.com.br