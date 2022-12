Shopping Taboão promove arrecadação de Brinquedos para este Natal

Direto da redação

Contagiando os clientes com a magia da época natalina, o Shopping Taboão promove ação de doação de brinquedos, novos ou em bom estado, em prol dos moradores da região. A ação acontece em parceria com o Projeto Ruas Solidárias, chancelado pelo Instituto Iris. Os visitantes podem realizar as doações nas urnas disponíveis dentro da loja de Natal. Ação acontece em parceria com o projeto Ruas Solidárias até o dia 31/12

Toda a arrecadação do Projeto Ruas Solidárias é direcionada para o Fundo Social de Taboão da Serra, que fará a distribuição para pessoas em situação de vulnerabilidade da região.