Lula faz comício em Taboão e ganha apoio do prefeito Aprígio; público fica muito abaixo do esperado

Por Allan dos Reis, no Parque São Miguel

Em comício realizado em Taboão da Serra na manhã deste sábado (10), o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um longo discurso com promessas de recriação de Ministérios e críticas ao seu adversário Bolsonaro.

“Eu voltando a presidência da república, eu tenho que fazer mais e melhor do que eu já fiz. Significa que a gente vai acabar com esse negócio de venda de armas. Em vez de armas, a gente vai distribuir livros para o ensino fundamental”, afirma.

Entre os ministérios que promete recriar estão o da Mulher e o da Cultura, além da criação do Ministério dos Povos Originários.

A cantora taboanense Luisa Martins, ex-The Voice Kids, cantou o hino nacional brasileiro.

Apesar da expectativa da organização, que espera pelo menos 30 mil pessoas, a presença ficou muito aquém. “Ainda não temos o número oficial de presentes”, resume um dos organizadores.

Além de Taboão, as comitivas que vieram eram de Embu das Artes, Osasco, São Paulo e outros municípios da região.

“Vai em frente, Lula. Você tem história”, diz Aprígio

Dos políticos da região, o único que teve direito à fala foi o prefeito de Taboão da Serra, Aprígio. Em discurso emocionado, ele lembrou da semelhança nordestina que tem com o ex-presidente Lula. “Eu me identifico com o Lula porque somos de Estados vizinhos”.

E falou da luta sindical que Lula fazia na década de 70 e 80 e desde então é perseguido “para tirar ele do páreo”.

Aprígio lembrou dos prédios construídos através do Minha Casa Minha Vida Entidades na região do Jardim Salete e lembrou seus feitos à frente da Cooperativa.

“Eu fiz 7200 apartamentos e entreguei todos. Esses prédios [ao lado do local do comício] aqui e outros em Embu das Artes. São 9400 apartamentos. E nós somos perseguidos. Então Lula, vai em frente. Você tem história”.

O ponto falho de sua participação foi o fato do prefeito ter ficado [quase] o tempo todo de costas para o público e para as câmeras, que faziam a transmissão.

PROMESSAS PARA REGIÃO

Candidato ao senado, Márcio França lembrou de uma antiga promessa e desejo da população taboanense, a chegada do Metrô em Taboão da Serra.

“A população de Taboão, Embu e Itapecerica quer muito que a gente complete essa obra do metrô até Taboão. Não queremos mais essa coisa de ônibus. O metrô já chega até a Vila Sônia e falta poucos quilômetros”, diz França.

Ele pediu a construção de moradias na região. “Queremos de volta o Minha Casa Minha Vida de volta”, completa.

Fernando Haddad, candidato a governador, entre suas promessas afirma que São Paulo terá o “bilhete único metropolitano”, que vai beneficiar Taboão.

Geraldo Alckmin, candidato a vice na chapa com Lula, falou que faltam apenas “2,2km para o metrô chegar a Taboão e o presidente Lula vai te ajudar para a gente trazer mais uma estação”.

PONTO DE VISTA