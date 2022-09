Aprígio desapropria terreno da Niasi para construir a nova Prefeitura de Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, direto da redação

O prefeito Aprígio deu um passo concreto para construção da nova sede da Prefeitura de Taboão da Serra. Ele publicou na última sexta-feira (9) decreto que “declara utilidade pública, para desapropriação, no imóvel” onde ficava a Niasi, a poucos metros da atual sede.

O tema era tratado com sigilo e apenas poucos secretários tinham acesso ao plano. Em agosto, o mandatário disse. “Só vou fazer se for local bom, bem localizado, fácil acesso e seja vantajoso para a gente receber com muito conforto a população que precisa da Prefeitura e dar boas condições de trabalho para os funcionários da Prefeitura”.

Com a desapropriação – em caráter de urgência – o prefeito deve detalhar nos próximos dias o plano para construção. Nesta segunda, ela vai informar os vereadores sobre o local. Não foram detalhados qual será o custo da desapropriação e se houve conversa prévia com os proprietários.

TERRENO É COBIÇADO

Em 2015, após lobby dos donos da Niasi, os vereadores aprovaram alteração do plano diretor, de zona industrial para zona mista 2. Na época, os representantes apresentaram carta de intenções de empreiteiros para construir prédios comerciais e residenciais no local. Porém, o projeto não foi para frente.