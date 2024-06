Com slogan “deixa, deixa o Aprígio trabalhar”, prefeito oficializa pré-candidatura a reeleição

Por Allan dos Reis, no Parque Pinheiros

O prefeito Aprígio lançou na noite de sexta-feira (14) sua pré-candidatura à reeleição em evento que reuniu milhares de apoiadores e lideranças políticas. Apesar da expectativa para o anúncio do deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega como vice-prefeito na chapa, ainda não houve acordo. Uma das pessoas que participa das conversas afirma: “Estamos construindo”.

“Esse é o lançamento da minha pré-candidatura para disputar de novo a Prefeitura de Taboão da Serra. Eu não concordo com o candidato que ficou 20 anos na cidade e diz ‘se eu voltar, agora eu vou fazer’. E esses 20 anos, que aconteceu e por que não fez? E um outro não tem experiência nenhuma e pensa muito pequeno. Não posso concordar com esses dois tipos de candidatos. Um porque não fez. O outro porque eu não confio”, discursa Aprígio.

Em seguida, ao som do novo slogan, “deixa, deixa o Aprígio trabalhar”, ele afirma que “Taboão da Serra será a terra das oportunidades” e citou sua experiência exitosa à frente da Cooperativa Habitacional Vida Nova e obras como prefeito, que conseguiu destravar como a municipalização da Rodovia Régis Bittencourt e da concretização da chegada do metrô até Taboão da Serra.

Apesar da expectativa da classe política sobre um possível anúncio de que aceita ser o candidato a vice-prefeito na chapa com Aprígio, o deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega falou da importância da militância no período eleitoral.





“Eu não tenho medo de disputar com nenhum deles. Taboão votou no Aprígio porque Taboão estava largado, a segurança estava abandonada, a saúde estava na UTI, a educação largada às traças, não tinha programa habitacional, essa era a Taboão de 2020 ou vocês esqueceram. E nós, ao lado do Aprígio, tivemos que começar a reconstruir. Nossos adversários, covardemente, tentam dizer que tudo que não está dando certo é nossa culpa, é culpa do Aprígio. Eu estou pronto para discutir com eles em qualquer área”, diz Nóbrega.

O lançamento da pré-campanha contou com a presença dos deputados federais Renata Abreu (Podemos), Carlos Zarattini (PT) e Antonio Carlos Rodrigues (PL). O deputado estadual Ênio Tatto (PT) também prestigiou o evento.

CONVENÇÕES

As convenções partidárias acontecem entre os dias 20 de julho a 5 de agosto de 2024. O 1º turno da eleição municipal acontece no dia 6 de outubro. Se houver 2º turno, os eleitores voltam às urnas no dia 27 de outubro.