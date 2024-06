Previsão do Tempo: Semana terá temperatura estável com máxima de 27ºC

Direto da Redação

Nesta semana, Taboão da Serra, enfrentará variações climáticas leves com temperaturas oscilando entre 14°C e 27°C. A umidade relativa do ar varia significativamente, atingindo picos de 90% e mínimos de 20%. O céu se manterá predominantemente com poucas nuvens, exceto na sexta-feira, quando o tempo ficará nublado. Os ventos serão fracos, mudando ligeiramente de direção ao longo dos dias. Os dados são do Inmet.

Segunda-Feira, 17 de Junho de 2024

Temperatura: Mínima de 16°C / Máxima de 27°C

Terça-Feira, 18 de Junho de 2024





Temperatura: Mínima de 16°C / Máxima de 27°C

Quarta-Feira, 19 de Junho de 2024

Temperatura: Mínima de 16°C / Máxima de 27°C

Quinta-Feira, 20 de Junho de 2024

Temperatura: Mínima de 15°C / Máxima de 27°C

Sexta-Feira, 21 de Junho de 2024

Temperatura: Mínima de 14°C / Máxima de 27°C

A semana em Taboão da Serra promete ser predominantemente estável, com uma leve queda nas temperaturas mínimas ao longo dos dias e aumento de nebulosidade na sexta-feira.