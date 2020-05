Começa a terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe em Taboão

Por Samara Matos, na redação

Nesta segunda-feira (11), iniciou a 3ª etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe H1N1. As doses são aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas UBSs de Taboão da Serra. As pessoas que fazem parte do público-alvo devem comparecer aos locais de vacinação com um documento de identidade com foto e a caderneta de vacinação.

De acordo com o Ministério da Saúde, ela será dividida em duas etapas. A primeira vai até 17 de maio e tem como público-alvo pessoas com deficiência; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; e mães no pós-parto até 45 dias. Na segunda etapa, a partir do dia 18 de maio e até 5 de junho, serão incluídos professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade.

A meta da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe é vacinar, pelo menos, 90% de cada um desses grupos, até o dia 5 de junho. Neste ano, a vacinação contra a gripe desempenha um papel extra: ela ajuda a proteger contra a Influenza, que tem sintomas muito parecidos com os da Covid-19. Um paciente protegido evita a sobrecarga e a confusão nos sistemas de saúde.