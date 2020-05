Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra está com pregão eletrônico aberto até o próximo dia 21 de maio para aquisição de até 66 mil cestas básicas durante a pandemia da Covid-19. A cesta terá 13 itens alimentícios.

As cestas vão atender as Secretaria de Educação e de Assistência Social e devem custar, no máximo, de R$ 71,94.