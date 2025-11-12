Começou a campanha “Papai Noel dos Correios” adote uma cartinha de Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

A tradicional campanha “Papai Noel dos Correios” começou em Taboão da Serra e segue até o dia 15 de dezembro, oferecendo aos moradores da cidade e da região a oportunidade de adotar cartinhas e transformar o Natal de crianças e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social.

Promovida anualmente pelos Correios em todo o Brasil, a ação permite que qualquer pessoa adote uma carta escrita por uma criança de até 10 anos ou por uma pessoa com deficiência, sem limite de idade, e entregue o presente solicitado até o dia 19 de dezembro.

Como participar em Taboão da Serra

Os interessados podem adotar uma cartinha de duas formas:

Presencialmente: na Agência dos Correios de Taboão da Serra , localizada na Rua Thereza Maria Luizetto, 83 – Vila Santa Luzia ;

Online: pelo site blognoel.correios.com.br, onde as cartinhas estão disponíveis para adoção virtual.

Após selecionar a carta, o participante deve comprar o presente pedido e entregá-lo embalado na mesma agência até o prazo final.

Prazos da campanha em Taboão da Serra

Recebimento de cartas: 7 de novembro a 19 de dezembro de 2025

Adoção de cartas: 7 de novembro a 15 de dezembro de 2025

Entrega dos presentes: até 19 de dezembro de 2025

Uma história de solidariedade

Criada há 36 anos, a campanha nasceu da iniciativa de funcionários dos Correios que se comoveram com cartinhas escritas por crianças em letrinhas recém-aprendidas ou ilustradas com desenhos coloridos. O gesto inspirou uma das maiores ações solidárias do país, que hoje une milhares de padrinhos e madrinhas em todo o Brasil.

Desde 2010, alunos de escolas públicas também são convidados a participar, escrevendo seus pedidos e fortalecendo o aprendizado da escrita e da comunicação — um dos maiores presentes que uma criança pode receber.

Um Natal de esperança e união

O Papai Noel dos Correios tem como principal objetivo inspirar gestos de solidariedade e manter vivo o espírito natalino, levando esperança e alegria a famílias em situação de vulnerabilidade.

As Secretarias Municipais de Educação colaboram na seleção das escolas participantes e no envio das cartinhas de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.