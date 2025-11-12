Começou a campanha “Papai Noel dos Correios” adote uma cartinha de Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação
A tradicional campanha “Papai Noel dos Correios” começou em Taboão da Serra e segue até o dia 15 de dezembro, oferecendo aos moradores da cidade e da região a oportunidade de adotar cartinhas e transformar o Natal de crianças e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social.
Promovida anualmente pelos Correios em todo o Brasil, a ação permite que qualquer pessoa adote uma carta escrita por uma criança de até 10 anos ou por uma pessoa com deficiência, sem limite de idade, e entregue o presente solicitado até o dia 19 de dezembro.
Como participar em Taboão da Serra
Os interessados podem adotar uma cartinha de duas formas:
Presencialmente: na Agência dos Correios de Taboão da Serra, localizada na Rua Thereza Maria Luizetto, 83 – Vila Santa Luzia;
Online: pelo site blognoel.correios.com.br, onde as cartinhas estão disponíveis para adoção virtual.
Após selecionar a carta, o participante deve comprar o presente pedido e entregá-lo embalado na mesma agência até o prazo final.
Prazos da campanha em Taboão da Serra
Recebimento de cartas: 7 de novembro a 19 de dezembro de 2025
Adoção de cartas: 7 de novembro a 15 de dezembro de 2025
Entrega dos presentes: até 19 de dezembro de 2025
Uma história de solidariedade
Criada há 36 anos, a campanha nasceu da iniciativa de funcionários dos Correios que se comoveram com cartinhas escritas por crianças em letrinhas recém-aprendidas ou ilustradas com desenhos coloridos. O gesto inspirou uma das maiores ações solidárias do país, que hoje une milhares de padrinhos e madrinhas em todo o Brasil.
Desde 2010, alunos de escolas públicas também são convidados a participar, escrevendo seus pedidos e fortalecendo o aprendizado da escrita e da comunicação — um dos maiores presentes que uma criança pode receber.
Um Natal de esperança e união
O Papai Noel dos Correios tem como principal objetivo inspirar gestos de solidariedade e manter vivo o espírito natalino, levando esperança e alegria a famílias em situação de vulnerabilidade.
As Secretarias Municipais de Educação colaboram na seleção das escolas participantes e no envio das cartinhas de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.