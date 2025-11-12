Homem com carro roubado tenta fugir, mas é preso pela Polícia Militar

do site da Polícia Militar

Na tarde desta terça-feira (11), policiais militares da Força Tática, durante patrulhamento pela Avenida Professor Francisco Morato, avistaram um veículo sendo conduzido por um indivíduo aparentando ser menor de idade. A equipe suspeitou da situação ao perceber que o número VIS nos vidros não correspondia à placa consultada no sistema, iniciando o acompanhamento.

O motorista desobedeceu à ordem de parada e seguiu em fuga até a Rodovia Régis Bittencourt, onde foi abordado. Durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 283,00 em dinheiro, além de um celular, boné e maço de cigarros.

Após consulta, constatou-se que o veículo possuía registro de roubo ocorrido no dia 6 de novembro, em São Paulo/SP. O condutor recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra/SP, onde o delegado de plantão ratificou a prisão, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.