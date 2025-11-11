Operação Hera II prende suspeito de estupro de vulnerável em Taboão da Serra

Direto da redação / Fonte: Polícia Civil – Demacro
A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de envolvimento em um caso de estupro de vulnerável durante a Operação Hera II, realizada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Taboão da Serra, com apoio da Delegacia Seccional de Polícia do município.
A ação, deflagrada na segunda-feira (10), teve como objetivo cumprir mandados de prisão temporária e busca e apreensão relacionados à investigação. O suspeito foi localizado e detido em um dos endereços alvo da operação.
Durante as buscas, os policiais apreenderam dois celulares, uma CPU, um tablet e documentos que podem ajudar no andamento das investigações. Parte do material foi identificado em vídeos apresentados na denúncia que deu origem ao inquérito e será analisado pela perícia.
Segundo a Polícia Civil, o caso já tinha um homem preso anteriormente. Com a nova prisão, dois suspeitos estão detidos, enquanto um terceiro segue foragido. As autoridades também investigam a participação de um quarto envolvido.
De acordo com a DDM, os celulares apreendidos contêm indícios de outros crimes, que serão apurados em inquéritos paralelos.
O preso e os materiais recolhidos foram levados para a sede da DDM de Taboão da Serra, onde a prisão foi ratificada e os mandados formalmente cumpridos.
A Operação Hera II faz parte de uma série de ações coordenadas pela Polícia Civil no combate a crimes sexuais e na proteção de vítimas vulneráveis em todo o estado.